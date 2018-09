Carles Puigdemont op bezoek in Lommel: “Ik op Europese lijst N-VA? Neen, heel zeker niet”

Lommel - De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft zondag een uitgebreid bezoek gebracht aan Lommel, waar hij mee de lokale N-VA-campagne ondersteunde. In een gesprek met onze krant ontkent hij wel formeel dat hij politieke ambities heeft in ons land. “Ik op de Europese lijst van N-VA? Heel zeker niet.”

Het is drummen in het N-VA-campagnelokaal in de Kerkstraat in Lommel. Buiten zijn er Herfstkoopjes en proberen andere politieke partijen campagne te voeren, maar het lijkt wel of iedereen hier is voor ...