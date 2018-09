Easy Switch verloopt toch niet altijd even gemakkelijk: “Klanten kunnen mij niet bereiken”

Genk / Lanaken -

Vorig jaar werd de Easy Switch procedure ingevoerd om het overschakelen van de ene naar de andere operator makkelijker te maken. In theorie regelt uw nieuwe operator alles, zelf merkt u nagenoeg niets van de overgang. In de praktijk verloopt die switch toch niet altijd even vlot. Onze redactie kreeg op korte tijd meerdere klachten over de overstap naar Orange, die soms maanden kon aanslepen.