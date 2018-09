“Ref moet ons beschermen”

Als je niet scoort, win je niet. Zo simpel zit voetbal in elkaar. 0-0 was het logische verdict van le choc wallon, een derby die vooral gekleurd werd door zijn vele duels en spelonderbrekingen. Het zorgde voor een frustrerende avond bij Standard. Met name Mehdi Carcela werd hard aangepakt en kon daar weinig begrip voor opbrengen. “Hopelijk word ik de volgende wedstrijden beter beschermd”, klonk het.

Eigenlijk was het geen verrassing dat Standard-Charleroi zaterdag op 0-0 eindigde. Een goal in de Waalse derby was de voorbije jaren een zeldzaamheid geworden. “Het wordt een gesloten wedstrijd ...