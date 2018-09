Coric bezorgt Kroatië dan toch plaats in finale Davis Cup tegen Frankrijk

Kroatië heeft zich geplaatst voor de finale van de Davis Cup. Borna Coric (ATP 18) klopte zondag op het gravel in Zadar Frances Tiafoe (ATP 40) in het vijfde en beslissende duel van de halve finales na een nagelbijter.

Coric had vijf sets en iets meer dan vier uur nodig om Tiafoe tegen het canvas te meppen. De setstanden waren 6-7 (0/7), 6-1, 6-7 (11/13), 6-1 en 6-3.

Kroatië leidde na de twee enkelspelen van vrijdag met 2-0. Coric rekende eerst af met Steve Johnson (ATP 30), waarna Borna Cilic (ATP 6) Tiafoe klopte. In het dubbelspel op zaterdag milderden Mike Bryan en Ryan Harrison tegen thuisspelers Ivan Dodig en Mate Pavic. zondag zorgde Sam Querrey (ATP 61) met winst tegen Marin Cilic (ATP 6) voor de gelijkmaker. Coric tekende dan nadien voor de winnende 3-2.

Kroatië speelt eind november om de titel tegen titelverdediger Frankrijk. ‘Les Bleus’ zetten Spanje in Rijsel zaterdag al na drie duels op een onoverbrugbare 3-0 achterstand. Vorig jaar won Frankrijk voor de tiende keer de Davis Cup door in de finale, ook in Rijsel, België te verslaan met 3-2.

Opvallend: de Davis Cup-finale wordt een heruitgave van de finale van het WK voetbal, afgelopen zomer in Rusland. Frankrijk won toen met 4-2.