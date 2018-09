Genk -

Het sociaal project OpBoksen bestaat dit jaar 25 jaar in zes Limburgse gemeenten en bereikt wekelijks meer dan 900 jongeren. Om dit jubileum te vieren organiseerde de stad Genk, samen met de provinciale steunpunten, een groot boksgala in de Limburghal in Genk. Tien talentvolle boksers kregen een uitgelezen mogelijkheid om hun bokskunsten te vertonen. En dat leverde enkele spectaculaire beelden op.