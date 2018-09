Bilzen -

Dit weekend hebben alle politieke partijen hun kandidatenlijsten ingediend voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is nu nog een kleine maand voor u opnieuw kleur moet bekennen in het stemhokje. En dat is duidelijk te merken in het straatbeeld, waar de verkiezingsaffiches als paddestoelen uit de grond rijzen. TVL trok naar Bilzen om te zien hoe er volop gewerkt wordt om de zichtbaarheid van de lokale politici te verhogen.