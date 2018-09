Tongeren -

Op zaterdag 29 september vindt in de voormalige Ambiorixkazerne in Tongeren de eerste editie van het Hip Hub Hooray festival plaats. Naast bekende hiphopartiesten staat er op de affiche heel wat jong talent uit de Euregio, die voor het eerst een podiumkans krijgen. Onder begeleiding van ervaren coachen bereiden zij zich in de Ambiorixkazerne nu al voor op hun optreden. En wij gingen al een kijkje nemen.