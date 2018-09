Red Dragons bereiken na zege tegen Japan tweede ronde van WK volleybal

De nationale volleybalmannen hebben zondag hun vierde wedstrijd op het WK in het Italiaanse Firenze gewonnen. De Red Dragons (FIVB 15) hadden het de eerste set lastig tegen Japan (FIVB 12), maar stelden nadien orde op zaken en wonnen met 3-1: 14-25, 25-23, 25-14 en 25-19. De zege levert de Belgen een plek in de tweede ronde op.

Bondscoach Andrea Anastasi koos in zijn startopstelling voor Hendrik Tuerlinckx, Sam Deroo, Simon Van De Voorde, Matthias Valkiers, Tomas Rousseaux, Pieter Coolman, en Lowie Stuer en Jelle Ribbens als libero’s. Bram Van Den Dries, Stijn D’hulst, Kevin Klinkenberg en Pieter Verhees vielen in.

Eerder won België in poule A met 3-1 van Argentinië (FIVB 7). Gastland Italië (FIVB 4) was nadien met 3-0 te sterk, waarna de Dragons met 3-2 onderuit gingen tegen Slovenië (FIVB 23). Maandag kijken de Belgen nog de Dominicaanse Republiek (FIVB 38) in de ogen. De beste vier van elke poule stoten door naar de tweede groepsfase. Met nog een partij voor de boeg zijn de Belgen er al zeker van niet bij de twee laatste te eindigen.

In de tweede ronde worden vier poules van vier teams gecreëerd. Vier jaar geleden strandden de Red Dragons op het WK in Polen in de eerste groepsfase.