Stoffel Vandoorne: "Jammer dat ik geen punten kon scoren"

Stoffel Vandoorne reed op het Marina Bay circuit een meer dan behoorlijke race. Van op de achttiende plaats slaagde Vandoorne erin om als twaalfde over de finish te rijden, jammer genoeg buiten de punten.

"Ik denk dat het vandaag een degelijke race was, zeker gezien het feit dat er niet veel actie gebeurde tijdens de race en dat er na de start verder geen safety cars waren," blikt Vandoorne terug. "Er was alleen een incident tijdens de eerste ronde en daarvan konden we niet echt profiteren."

"We waren snel en beschikten over een redelijk goede snelheid wanneer het ertoe deed tijdens de eerste stint, zeker toen het pit window open ging. We besloten om tijdens de eerste stint lang door te gaan en dat is waardoor we enkele plaatsen wonnen."

McLaren besloot om Vandoorne op zijn eerste setje banden erg lang te laten doorgaan. Mede daardoor slaagde Vandoorne erin om heel wat plaatsen goed te maken.

"De banden voelden niet zo goed meer aan toen we gingen pitten, we beschikten echter min of meer over de snelheid om ons ritme vast te houden. De anderen kregen blauwe vlaggen waardoor ze veel tijd verloren."

"Het is geweten dat we op zondag normaal beter zijn dan op zaterdag maar op stratencircuits zoals Singapore draait alles rond de kwalificatie. Het is jammer dat ik vandaag dan ook geen punten kon scoren," besloot Vandoorne.

