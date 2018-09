Lommel verliest clash der Kempen tegen Westerlo

Lommel heeft de clash der Kempen niet kunnen winnen deze namiddag. Westerlo bleek te sterk voor de Noord-Limburgers.

Al in de derde minuut keek Lommel tegen een achterstand aan, toen Jens Naessens kon scoren. Van Eenoo kon de score verder uitdiepen even voorbij het half uur, ook na de rust was de thuisploeg het effici├źntst, het trof nog twee keer raak. Lommel kon via Miramar Rocha pas tegenscoren na meer dan een uur spel. Verder dan de 4-1 kwamen de Noord-Limburgers echter niet. Westerlo blijft door deze zege op kop met dertien punten, Lommel volgt op vier punten en ziet Beerschot-Wilrijk, dat vorige vrijdag van Mechelen won, langszij klimmen.