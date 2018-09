Krijger Sébastien Dewaest breekt Brusselse vloek: “Lippen in mijn nek zijn niet van onze coach”

Zijn metamorfose staat symbool voor de gedaantewissel, die KRC Genk heeft ondergaan. Het kan geen toeval zijn dat uitgerekend Sébastien Dewaest na 20 jaar zonder thuiszege in de reguliere competitie tegen Anderlecht de vloek brak (1-0). De Genkse krijger buffelde een voorzet van een ongrijpbare Pozuelo tegen de netten en vierde de winning goal met Philippe Clement, alsof Genk net zijn vierde landstitel beet had. “Maar wat mijn ploegmaats ook mogen zeggen: die lippen in mijn nek zijn echt niet van de coach”, schaterde een uitgelaten matchwinnaar.