GP Jef Scherens:Jasper Stuyven wint voor eigen volk

De achtste manche van de Napoleon Games Cycling Cup is in Leuven gewonnen door Jasper Stuyven. De renner van Trek Segafredo beschikte in de finale van de GP Jef Scherens over het beste eindschot, al kwam Jonas Van Genechten nog heel dichtbij. Sean De Bie blijft leider in de Napoleon Games Cycling Cup.

Leuk weertje, selectief parcours en een peloton dat er zin in had: de GP Jef Scherens loste vanmiddag alle verwachtingen in. De vroege vlucht van de dag werd immers verrassend snel teniet gedaan zodat we in een breed uitgesponnen finale een spervuur aan demarrages kregen. Eén constante: niemand kreeg de ruimte van een almaar uitdunnend peloton. Hoezeer hardrijders als Dries De Bondt of Tom Skuijns het pook probeerden, onder meer Lotto-Soudal liet niemand wegrijden.

De beslissing moest dus vallen in de slotronde en meer bepaald in de combinatie van de Ludenscheidsingel en de Wijnpers, traditioneel de scherprechter in de Leuvense binnenstad. Lotto-Soudal mikte duidelijk op een aanval van Jelle Vanendert, met thuisrijder Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) was een andere favoriet gekend.

Ondanks meerdere uitvalspogingen kon een massaspurt niet worden vermeden. In die massaspurt toonde Jasper Stuyven zich de snelste. Uittredend winnaar Timothy Dupont werd nochtans uitstekend gelanceerd maar tegen de versnelling van Stuyven had hij geen verhaal. Na zijn zege afgelopen woensdag in de GP Wallonie was het voor Stuyven de tweede overwinning in één week tijd.