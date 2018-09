Lewis Hamilton wint GP van Singapore, Vandoorne rijdt sterke race

Lewis Hamilton heeft de GP van Singapore gewonnen. Max Verstappen en Sebastian Vettel mochten mee op het podium. Stoffel Vandoorne reed een goede race en werd twaalfde.

Voor aanvang van de GP van Singapore was er heel wat nieuws te schrijven over de rijderswissels in de Formule 1. De overstap van Daniel Ricciardo van Red Bull Racing naar Renault liet de bal aan het rollen gaan. Na de GP van Italië werd Charles Leclerc bevestigd bij Ferrari, terwijl Kimi Räikkönen voor Sauber gaat rijden vanaf 2019. Maar het belangrijkste nieuws kwam er uit het kamp van McLaren. Stoffel Vandoorne verlaat het team op het einde van dit seizoen en Lando Norris wordt de teamgenoot van Carlos Sainz bij het team uit Woking. Terug naar dit weekend dan maar, de GP van Singapore, één van de races waar Stoffel Vandoorne kan laten zien wat hij in zijn mars heeft. Lewis Hamilton startte vanop pole, met Verstappen op de tweede startplaats.

Iedereen kwam goed van zijn startplaats weg, maar zoals steeds in Singapore moest de safety car de baan opkomen. Beide heren van Force India, Ocon en Perez, raakten elkaar, waardoor Ocon de muur raakte en moest opgeven.

In de tussentijd was Sebastian Vettel vanop plaats drie voorbij Max Verstappen gegaan, waardoor de Duitser jacht kan maken op Hamilton. Vettel moet een achterstand van 30 punten goedmaken om wereldkampioen te worden.

Stoffel Vandoorne raakte niet betrokken bij het incident en ging van startplaats 18 naar 17 door de opgave van Ocon. Teamgenoot Fernando Alonso maakte zoals vaker een goede start en maakte meteen twee plaatsen goed. Na vijf ronden ging de safety car opnieuw naar binnen. Lewis Hamilton reed aan de leiding van de race, gevolgd door Vettel, Verstappen, Bottas, Räikkönen en Ricciardo.

De eerste pitstop kwam er van Sebastian Vettel, in de hoop om de zogenaamde 'undercut' uit te voeren en Lewis Hamilton in te halen. De Duitser ging van de hyperzachte naar de ultrazachte banden. Een ronde later ging leider Lewis Hamilton echter ook naar de pits, waardoor hij voor Vettel kon blijven. De Brit reed wel verder met de zachte banden. In ronde 18 werd het heel warm tussen Verstappen en Vettel. De Nederlander maakte ook zijn pitstop naar de zachte banden en kwam net voor Vettel terug de baan op, waardoor hij zijn plaats heeft teruggewonnen.

Kimi Räikkönen en Daniel Ricciardo bleven langer dan de top vier doorgaan op hun hyperzachte banden, maar na hun pitstops bleef de top zes hetzelfde als bij de start: Hamilton, Verstappen, Vettel, Bottas, Räikkönen en Ricciardo. Daarna volgden rijders, zoals Alonso en Sainz, die nog geen pitstop hadden afgewerkt, door de vrije bandenkeuze aan de start van de race. Zo kon Stoffel Vandoorne ook veel plaatsen winnen en reed hij net buiten de punten op plaats elf. Na zijn contact met zijn teamgenoot in de openingsronde, was Sergio Perez opnieuw betrokken in een incident in ronde 34. De Mexicaan raakte Sirotkin bij zijn inhaalpoging nadat Perez vast kwam te zitten achter de Rus. De straf voor Perez werd een 'drive through' door de pitstraat.

Toen Hamilton en de achtervolgers rijders begonnen te dubbelen, werden ze opgehouden door een gevecht tussen Sirotkin en Grosjean. Max Verstappen kon zo het gat met Hamilton sluiten en ook Vettel kon dichter komen. Uiteindelijk kreeg Grosjean een tijdsstraf van vijf seconden om de blauwe vlaggen te negeren.

Met nog tien ronden te gaan kwamen Räikkönen en Ricciardo aansluiten bij Valtteri Bottas in de strijd om de vierde plaats, maar de plaatsen bleven ongewijzigd.

Het was Lewis Hamilton die als eerste onder de finishvlag reed, gevolgd door Max Verstappen. Sebastian Vettel mocht als derde mee op het podium. Na de verwachte top zes was het verrassend Fernando Alonso op plaats zeven. Ook Charles Leclerc reed opnieuw in de punten met een negende plaats. Stoffel Vandoorne werd twaalfde na een sterke race. Lewis Hamilton vergroot zo zijn voorsprong in het kampioenschap ten opzichte van Sebastian Vettel tot 40 punten.

1. GB Lewis Hamilton Mercedes 1h51:11.611 61

2. NL Max Verstappen Red Bull Racing + 8.961 61

3. DE Sebastian Vettel Ferrari + 39.945 61

4. FI Valtteri Bottas Mercedes + 51.930 61

5. FI Kimi Räikkönen Ferrari + 53.001 61

6. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing + 53.982 61

7. ES Fernando Alonso McLaren + 103.011 61

8. ES Carlos Sainz jr Renault + 1 lap 60

9. MC Charles Leclerc Sauber + 1 lap 60

10. DE Nico Hülkenberg Renault + 1 lap 60

11. SE Marcus Ericsson Sauber + 1 lap 60

12. BE Stoffel Vandoorne McLaren + 1 lap 60

14. CA Lance Stroll Williams + 1 lap 60

14. FR Pierre Gasly Toro Rosso + 1 lap 60

15. FR Romain Grosjean Haas F1 + 1 lap 60

16. MX Sergio Perez Racing Point Force India + 1 lap 60

17. NZ Brendon Hartley Toro Rosso + 1 lap 60

18. DK Kevin Magnussen Haas F1 + 2 laps 59

19. RU Sergey Sirotkin Williams + 2 laps 59

Opgaves:

20. FR Esteban Ocon Racing Point Force India 0

