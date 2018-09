Seizoenstart Geraardsbergen: schuiver kost Van Aert eerste zege, Van der Haar profiteert

Eerste cross van het jaar en dus eerste zege van het jaar: Wout van Aert domineerde de eerste Brico Cross van het seizoen op overtuigende wijze en leek op weg naar zijn eerste zege van het seizoen. Maar Van Aert viel en die kans liet Lars van der Haar niet liggen.

Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel waren alle ogen gericht op Wout van Aert. De Kempenaar, gisteren 24 geworden, stond de voorbije weken meer dan hem lief was in de belangstelling met extra-sportieve beslommeringen. De fusie tussen Roompot en Crelan, de boodschap van Van Aert dat hij niet wilde meestappen in dit verhaal, de oplopende spanningen tussen de renner en zijn teammanager Nick Nuyens. Neen, dit was niet meteen de perfecte voorbereiding voor Van Aert.

Dan zijn er twee mogelijkheden. Of je kraakt onder de omstandigheden, of je fietst op een zomerse zondag in september alle frustraties van je af. Wout van Aert koos voor optie twee: één ronde duldde hij het gezelschap van de verzamelde tegenstand, bij de tweede beklimming van de Kapelmuur knalde hij resoluut weg van de concurrentie zonder om te zien.

Van Aert bouwde stelselmatig zijn voorsprong uit zodat halfweg koers al duidelijk was dat er aan de naam van de winnaar niet hoefde te worden getwijfeld. Enkel materiaalpech kon Van Aert nog nekken en aldus geschiedde. De Kempenaar was net de materiaalpost gepasseerd toen hij ten val kwam en zijn versnellingsapparaat naar de filistijnen reed. Gevolg: Van der Haar leider, gevolgd op vijftien seconden door Van Aert, Soete en Aerts. Van Aert verzette nog hemel en aarde maar een tweede hapering werd hem fataal. Van der Haar won, voor Van Aert en Daan Soete die zich in de slotfase ontdeed van ex-ploegmaat Toon Aerts.

Nog veel vragen

Ongelukkige nederlaag dus voor Van Aert maar er blijven ook nog heel wat vragen onbeantwoord. Zo is het nog altijd niet duidelijk of Van Aert per 1 januari nog altijd voor Crelan-Charles uitkomt. Contractueel is hij nog altijd aan het veldritteam gebonden zijn maar wat als hij niet meewil naar Roompot? Komt hij dan per 1 januari uit voor het vernieuwde Jumbo of komt er toch een andere oplossing uit de bus? Onze gok! Van Aert doet het veldritseizoen uit bij Crelan Charles en rijdt per 1 maart voor een nieuwe werkgever.