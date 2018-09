Genk krijgt eerste islamitische middelbare school van Vlaanderen in voormalig Syntra-gebouw

Genk -

Het ziet ernaar uit dat Genk de eerste islamitische middelbare school van Vlaanderen krijgt. De initiatiefnemers zijn dezelfde als die van de islamitische school La Vertu in Schaarbeek en een andere in Charlerloi, het zijn mensen van de Milli Görüs-beweging. De school komt in het vroegere Syntra-gebouw dat te koop staat. De vzw “Communauté musulmane de Belgique” heeft een bod gedaan van 2,5 miljoen euro dat ook aanvaard is.