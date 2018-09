Lopen op een kerkhof, door de Spar of langs de toog: Urban Runs worden steeds populairder

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer -

Kan de op twee na kleinste gemeente van Limburg een “Urban Run” organiseren? “Ja natuurlijk”, zo dacht Hilaire Secretin, zelf een fervent jogger. “Sinds een paar jaar zie ik dat in grote steden de Urban Runs populair worden. En waarom zouden wij dat niet kunnen in onze kleine gemeente, dat was het startidee. Dankzij de medewerking van het gemeentebestuur en enkele lokale verenigingen hebben we dit dan ook kunnen waarmaken.”