Tänak wint Rally van Turkije, Neuville sprokkelt in extremis nog vijf belangrijke punten voor WK-tussenstand

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) heeft zondag de Rally van Turkije gewonnen, dat is de tiende van in totaal dertien wedstrijden die meetellen voor het WK rally. Tänak had bij aankomst 22.3 seconden voorsprong op eerste achtervolger Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC). De Nieuw-Zeelander Hayden Paddon (Hyundai i20 Coupe WRC) eindigde als derde op 1:46.3. Voor Tänak is het zijn vierde zege dit seizoen, zijn derde op rij. Dankzij deze zege wipt de Est in de tussenstand van het wereldkampioenschap over Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) naar de tweede plaats op 13 punten van Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC). Onze landgenoot behoudt dus de leiding in de WK-tussenstand, maar ziet Tänak met rasse schreden naderen.

Op sportief vlak viel er op de slotdag niet zoveel nieuws te rapen. Neuville pushte tijdens de openingsrit van de dag, die dezelfde was dan de afsluitende powerstage, om te weten waar hij wel en geen grip had. In de daaropvolgende ritten spaarde hij de banden om in de afsluitende powerstage vernietigend uit te halen. Een ritwinst die de Oostkantonner nog 5 WK-punten opleverden.

Extrasportief viel vooral het manoeuvre van M-Sport, het team van Sébastien Ogier, op. Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) kreeg de vraag om zich vijf minuten vroeger dan voorzien aan de start te melden. Evans luisterde gedwee naar zijn team, kreeg vijf minuten straftijd, viel uit de top 10 en stond plotseling achter kopman Ogier. Een andere Ford-rijder, de Pool Kajetanowicz (Ford Fiesta R5) verloor in de voorlaatste rit opvallend veel tijd waardoor Ogier nog een plaatsje opschoof, zo in de top 10 terecht kwam en dus één extra WK-punt sprokkelde. “Met nog 90 punten te verdienen in de volgende drie rally’s moeten we alles doen wat in onze mogelijkheid ligt om Sébastien te helpen”, vertelde teammanager Malcolm Wilson. Ogier reed in de powerstage de tweede tijd en scoorde 4 extra WK punten. Tänak pakte als derde in de powerstage 3 extra punten mee in de koffer.

5 belangrijke extra punten richting wereldtitel: check @thierryneuville pic.twitter.com/Jcv44IXjsk — Play Sports (@playsports) 16 september 2018

Met nog drie rally’s te rijden stevenen we af op een bijzonder spannende ontknoping van het WK rally. Een kampioenschap waarin Thierry Neuville nog altijd de leiding heeft maar toch maar best oplet voor de aanstormende Tänak en de lepe Ogier. Bij de constructeurs is Toyota de nieuwe leider. Na de dubbel in Turkije zijn ze over Hyundai naar de eerste plaats gewipt. Het verschil tussen beide teams bedraagt 5 punten.

De volgende WK-rally is de Rally van Wales begin oktober.