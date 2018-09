Advocaat Jan Fabre: “Het is een georkestreerde campagne waarbij alle tafelspringers zich hebben aangesloten”

Hans Rieder, de raadsman van de in opspraak gekomen kunstenaar en regisseur Jan Farbre, heeft in ‘De Zevende Dag’ fors uitgehaald. “Het onderzoek zal uitmaken wat van de beschuldigingen aan is. Fabre is bijzonder aangeslagen over de manier waarop hij koud gepakt is geworden.”

Rieder scheen ontzet door de gang van zaken in de affaire rond kunstenaar en regisseur Jan Fabre. Vorige week werd hij beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag nadat twintig (ex-)medewerkers van dansgezelschap Troubleyn een open brief publiceerden.

Minister Gatz liet eerder al weten de compagnie volledig door te lichten en ook het Antwerpse arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart. Dat de aantijgingen via de media zijn gekomen zint de strafpleiter helemaal niet. Hij noemt het een “georkestreerde camapgen waarbij alle tafelspringers zich hebben aangesloten”. Kort daarna verduidelijkt hij dat de “tafelspringers” niet de vermeende slachtoffers zijn, maar wel “alle anderen die zogezegd weten wat er gebeurd is, die er niet bij betrokken zijn geweest en artikels schrijven.” Nog volgens de pleiter gaan de “tafelspringers ervan uit dat ze alles weten en dat alles wat gezegd wordt, juist is, dat is heel hinderlijk”.

Foto: BELGA

Ook meent Rieder dat zijn cliënt slachtoffer is van een zogenaamde ‘trial by media’. De media zijn volgens hem niet bekwaam om een ‘trial’ te voeren, maar wel voor mobbing (de schandpaal, een lynchpartij nvdr.). “We moeten in de media niet vóórdat er aan feitenvinding gedaan is, een oordeel vellen en daarop beginnen te redeneren. Daarmee maak je iemand kapot, ook de slachtoffers.”

Ines Keygnaert, een expert seksueel inzake seksueel geweld, stelt dat slachtoffers geen andere uitweg zagen. “Als ik het goed gelezen heb, zijn de 20 getuigen (in de zaak-Fabre) naar de vakbond gegaan en zijn er stappen gezet. Maar hadden ze het gevoel dat ze niet verder raakten en zijn ze naar het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen gegaan, hebben daar de opties overlopen en samen gekozen voor een open brief”, klinkt het nog in ‘De Zevende Dag’.

Rieder pareert gepikeerd dat de vermeende slachtoffers nooit contact hebben opgezocht met de directie of andere leden van de organisatie. “Waarom zijn de media onmiddellijk ingeschakeld? We leven in een democratie, dacht ik. Als je een probleem hebt met iemand, moet je dat in de eerste plaats zeggen tegen die persoon. Maar niet doen door een georganiseerde campagne. Nu zijn de rechten van Fabre definitief geschonden, dat kan nooit meer worden rechtgezet.” De schade die Fabre heeft opgelopen is blijvend. “Het is de zoveelste zaak (die in de media uitgespeeld wordt nvdr.), meneer De Pauw, het MSK en nu ook meneer Fabre. Dat moet stoppen, tenzij er op voorhand bewezen is dat we te doen hebben met een crimineel die verkracht heeft.”