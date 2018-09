Tyfoon slaat hevig toe terwijl kersvers bruidspaar aan huwelijksfeest wil beginnen

Een Filipijns koppel maakte vrijdag net hun blijde intrede in de feestzaal nadat ze elkaar hun jawoord hadden gegeven, toen de aankomende tyfoon Mangkhut de stad begon te teisteren. Tientallen gasten schreeuwden en maakten zich uit de voeten toen de elektriciteit uitviel en ramen sneuvelden. De gasten en het kersverse bruidspaar konden zich ongedeerd in veiligheid brengen, maar wat een vrolijk huwelijksfeest moest worden, draaide op een grote sisser uit.

“Mijn vrouw is nog steeds in shock”, aldus bruidegom Randy (29) die dankbaar is dat alle gasten op tijd konden vluchten. “Het gebeurde allemaal zo snel, iedereen was opgewonden, maar toen klonk er een oorverdovende knal en vielen alle lichten uit.”

Tyfoon Mangkhut kostte in de Filipijnen al aan 25 mensen het leven, maar de autoriteiten vrezen dat het dodental nog zal stijgen. De orkaan teisterde afgelopen zaterdag de Zuidoost-Aziatische eilandengroep, alvorens zich een weg te banen naar China.