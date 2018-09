Na het zwangere model: model kolft melk af op catwalk

Tijdens de modeweek in Londen liep Valeria Garcia mee tijdens de show van ontwerpster Marta Jakubowski, maar in haar gedachten zal haar pasgeboren zoontje vast nooit ver weg zijn. Dat kon ook moeilijk anders, want tijdens haar rondje op de catwalk was ze melk aan het afkolven.

Tijdens de modeweek in New York liepen bij onder meer Brandon Maxwell en Fenty van Rihanna zwangere modellen mee. Bij Marta Jakubowski tijdens de Londense modeweek ging het er iets anders aantoe. Daar maakte het Argentijnse model en mama van twee Valeria Garcia deel uit van de cast. Haar zoontje Anton werd in juni geboren en ze kolft nog steeds melk af, zelfs tot op de catwalk.

Het model droeg onder haar beha en zwarte ensemble namelijk twee Elvie-pompen die met een app op een smartphone bediend kunnen worden. Het toestel maakt dat moeders discreet melk kunnen afkolven. Het is zo onopvallend dat heel wat toeschouwers ongetwijfeld niet doorhadden wat Garcia effectief aan het doen was.