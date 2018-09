De ‘laatste prinses van Hawaï’ is volgens een rechter in Honolulu niet langer in staat om haar persoonlijk fonds, dat 215 miljoen dollar waard is, te beheren.

Abigail Kawananakoa is 92 en wordt door veel Hawaïanen beschouwd als een prinses omdat ze afstamt van de familie die over het eiland regeerde tot de val van het koninkrijk in 1893. Dankzij een erfenis ...