Onbekende man met verdachte rugzak gespot in Bobbejaanland: “Park hele dag gesloten en explosievenhond aanwezig”

Het pretpark Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee) blijft zondag een hele dag gesloten omwille van veiligheidsredenen. Dat meldt de directie via de sociale media. Later werd duidelijk dat op camerabeelden te zien is hoe afgelopen nacht een gemaskerde man door het park liep en verschillende zaken achterliet.

“Vannacht werd er in Bobbejaanland een onbekende man met verdachte rugzak gezien via het camerasysteem van het park”, laat het pretpark in een persbericht weten. “De organisatie besloot geen enkel veiligheidsrisico te nemen en de politie te contacteren.”

De procureur besloot even later het park gesloten te houden voor verder onderzoek. Een explosieven hond is onder alarm onderweg om het park te swipen.

Het park houdt vandaag de poorten gesloten. De honderden bezoekers, waarvan er sommigen al van voor 10 uur voor de ingang stonden aan te schuiven, kregen rond 11 uur te horen dat het park zondag niet meer zou opengaan. Bobbejaanland laat weten dat zij op een gepaste manier zullen worden gecompenseerd.

Bezoekers kregen de raad om naar huis te gaan wat voor lange files zorgt op het parkeerterrein.