Emma Plasschaert verovert derde plek op WB-manche zeilen in Japan

Emma Plasschaert heeft zondag in de Laser Radial-klasse de Wereldbekermanche zeilen in het Japanse Enoshima beëindigd op de derde plaats.

De 24-jarige Oostendense werd vierde in de medalrace, waaraan de tien beste zeilsters deelnamen en waarbij dubbele punten gelden. De wereldkampioene eindigt zo met een totaal van 57 punten.

De eindzege in Enoshima lag voor zondag al vast. Marit Bouwmeester domineerde de Wereldbeker in Japan, die door slechte weersomstandigheden van elf naar acht regatta’s werd ingekort. De Nederlandse won ook de medalrace en sluit de week af met dertig punten. Het zilver was voor de Zweedse Josefin Olsson, zondag ook tweede, met 51 punten.

Bouwmeester bezorgt Nederland met haar zege al zeker een plaats op de Olympische Spelen in Tokio in 2020. Het zeilen zal dan overigens in Enoshima doorgaan.

Maité Carlier beëindigde haar week zaterdag al met een 42e plaats.