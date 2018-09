“Stop met ons backstage naakt te laten omkleden”, pleit topmodel Edie Campbell

Edie Campbell heeft in een interview met BBC Radio 4 aangegeven dat ze het maar niets vindt dat ze zich als model vaak backstage moet staan omkleden voor het oog van honderden anderen. Ze pleit dan ook voor aparte kleedkamers voor de modellen, iets waar alvast tijdens de modeweek in Londen gehoor aan wordt gegeven.

Edie Campbell is niet van de minste, het 27-jarige Britse topmodel verdiende vorige jaar meer dan 2 miljoen euro, stond al op de cover van Vogue en loopt catwalks voor onder andere Versace, Chanel, Dior en Stella McCartney. Maar ze heeft ook een mening die ze niet onder stoelen of banken steekt. In de nasleep van het hele #MeToo-verhaal pleit ze er nu voor om backstage aparte kleedkamers in te richten voor modellen.

"Backstage is het altijd een drukte van jewelste, er lopen heel wat mensen rond die betrokken zijn bij alle facetten van een modeshow: haar, make-up, stylisten, PR, de pers, cateraars, productie-assistenten, iedereen die je je maar kunt voorstellen", zei ze in een interview met BBC 4 naar aanleiding van de start van de London Fashion Week. Ze vertelde ook dat ze in het begin van haar carrière dat naakt zijn voor al die mensen als moeilijk ervaarde, maar dat het met tijd normaler begon aan te voelen.

Vernederend

Toch herinnert ze zich nog levendig hoe "bizar" en "oncomfortabel" dat toen was. "Dat versterkt nog eens de objectivering van een model en is een symptoom van een groter probleem waar de modewereld mee te kampen krijgt. Het is vernederend om verplicht te worden om je om te kleden waar iedereen het kan zien."

Daarom pleit ze voor aparte kleedkamers voor modellen in de backstageruimte. Het is een oproep die niet in dovemansoren is gevallen. Tijdens de modeweek in Londen voorzien heel wat designers tegenwoordig al in aparte kleedkamers en dat is ook in New York het geval.