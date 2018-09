Vastgoedservice maakt tweede ploeg in het veld bekend: Timmy Simons wordt de grote baas van Creafin-Tüv Süd

Het zat er al even aan te komen en nu is het zover. Op een persconferentie werd zondagochtend aangekondigd dat veldritploeg Pauwels Sauzen-Vastgoedservice een tweede team opstart: financieringsinstelling Creafin wordt hoofdsponsor, dienstverleningsconcern Tüv Süd co-sponsor. De renners van de nieuwe ploeg zullen rijden met fietsen van Zannata. Grote baas bij de nieuwe ploeg - waar de Tsjech Michel Boros start als kopman - is niemand minder dan Club Brugge-icoon Timmy Simons.

Timmy Simons (41) is voor 50% aandeelhouder van immokantoor Vastgoedservice en eind 2013 werd hij ook samen met Geert Vanhoof manager van wielerteam Vastgoedservice, al werkte hij vooral achter de schermen. Nu treedt hij dus meer op de voorgrond. Simons is een veldritfan en was als Rillaarnaar in zijn jeugd grote fan van Roland Liboton. Simons veroverde 94 caps bij de Rode Duivels en werd 4 keer landskampioen met Club Brugge en drie keer met PSV. Momenteel fungeert hij als T3 van trainer Ivan Leko bij Club Brugge.

Kopman van het nieuwe team is de 26-jarige Tsjech Michael Boros. Hij wordt bijgestaan door Braam Merlier, wiens broer Tim (Crelan-Charles) vanaf 1 januari het team vervoegt, en de Nederlander Sieben Wouters. Bij de beloften rijden Lander Loockx, Seppe Rombouts, Florian Vermeersch, de Zwitser Johan Jacobs. Ploegleider is de Nederlander Camiel Van den Bergh. Ex-triatleet Marc Herremans zal net als bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice de rol van sportief coördinator op zich nemen.

Michael Boros. Foto: PHOTOPRESS.BE

Bij de vrouwen strikte het team de 33-jarige Eva Lechner, negenvoudig Italiaans kampioen. Lechner combineert in haar carrière het mountainbiken en het veldrijden. Ze won al vijf Wereldbekermanches in het mountainbiken, maar ook twee in het veld (Hoogerheide 2015 en Valkenburg 2016). In 2014 pakte ze op het WK zilver na Marianne Vos en vorig jaar werd ze nog derde in de eindstand van de Wereldbeker. Lechner rijdt nu nog voor Clif Pro Team, maar maakt op 1 oktober de overstap. De andere vrouw in het team is de Nederlandse Geerte Hoeke. Karen Verhestraeten vervoegt de vrouwenploeg vanaf 1 januari, momenteel is zij nog aan de slag bij Vondelmolen.