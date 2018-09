Spanjaard Mario Mola pakt derde eindzege in World Triathlon Series , Fransman Vincent Luis wint slotmanche

De Spanjaard Mario Mola heeft zondag in het Australische Gold Coast voor de derde keer in zijn carrière de eindzege in de World Series triatlon op zijn naam geschreven. De zege in de achtste en laatste manche was voor de Fransman Vincent Luis, die won voor Mola. Marten Van Riel, die tijdens het fietsen op kop lag, finishte als negende.

Luis legde de 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen af in 1u44:34. Hij forceerde in de laatste twee kilometer de beslissing en was aan de meet dertien seconden sneller dan eindwinnaar Mola en 21 seconden sneller dan de Zuid-Afrikaan Richard Murray.

Marten Van Riel finishte als negende in 1u45:56. Jelle Geens werd 28e in 1u48:05, Christophe De Keyser moest opgeven met een mechanisch probleem tijdens het fietsen.

In de eindafrekening totaliseert Mola, de winnaar van de manches in Yokohama, Hamburg, Edmonton en Montréal, 6.081 punten. Hij haalt het daarmee voor Luis (5.060) en de Australiër Jacob Birthwisthle (4.884). Marten Van Riel eindigt als tiende (2.960), Jelle Geens als 26e (1.392) en Christophe De Keyser als 78e (65).