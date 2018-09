Tessenderlo - Zondagochtend rond 9.30 uur is er brand uitgebroken bij afvalverwerkingsbedrijf Maes Containers op de Kanaalweg in Tessenderlo. De rookpluimen zijn tot in de omgeving van het Klaverblad in Lummen waar te nemen.

De brand zou ontstaan zijn in een hal van 2.800 m². “Wat me meteen opviel waren de zonnepanelen op het dak van de hal die in brand stond”, zegt gewezen brandweercommandant van Beringen Leon Vanvinckenroye ...