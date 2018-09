Alvarez dient Golovkin eerste nederlaag ooit aan bij de middengewichten en verovert wereldtitel

De Mexicaan Saul Alvarez heeft zaterdagavond in Las Vegas een einde gemaakt aan de heerschappij van de Kazak Gennady Golovkin bij de middengewichten. Voor Golovkin was het de eerste nederlaag in zijn carrière. Alvarez veroverde met zijn zege de titels in de WBC- en WBA-klasse. De partij werd gevolgd door zo’n 10.000 toeschouwers, waaronder bokslegende Mike Tyson, basketbalgrootheid LeBron James en acteurs Denzel Washington en Will Smith.