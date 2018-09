BBC weigert huwelijk van prinses Eugenie uit te zenden

Geen groot mediacircus voor prinses Eugenie (28), zoals dat bij het huwelijk van haar neef prins Harry het geval was. De BBC is zelfs niet bereid om de plechtigheid live uit te zenden wegens te duur en omdat ze verwachten dat de kijkcijfers een flop zullen worden. Nochtans had haar vader prins Andrew daarvoor geijverd bij de nationale omroep.

Op 12 oktober stapt prinses Eugenie in het huwelijksbootje met Jack Brooksbank (32). Ook zij trouwen in de St George's Chapel waar in mei nog de plechtigheid van prins Harry en Meghan Markle plaatsvond. Daarna zullen ze net als hen met een koets een rondrit maken langs het volk. In heel wat details worden de twee huwelijken dus een blauwdruk van elkaar, maar een groot spektakel op televisie zal het dit keer niet worden.

Normaal worden dergelijke plechtigheden door de BBC uitgezonden omdat het de publieke omroep is en die de beste banden met het koningshuis heeft. Maar daar hebben ze de handdoek in de ring geworpen. Ze verwachten namelijk dat de uitzending te veel zou kosten in verhouding met het geschatte aantal mensen dat de plechtigheid via televisie zou volgen. Ook die andere grote zender Sky zou enkel in de nieuwsuitzendingen korte fragmenten tonen.

Ontgoocheld

Naar verluidt is prins Andrew, die met de BBC ging praten over de mogelijke uitzending, ontgoocheld. "Aan het hof overheerst het gevoel dat BBC hen heeft laten vallen. Aan het einde van de dag is dit nog steeds een groots koninklijk huwelijk waarbij alle prominente leden aanwezig zullen zijn. Maar niemand wil het risico nemen om er zoveel geld aan te besteden om het uit te zenden", klinkt het bij een anonieme bron uit de entourage.