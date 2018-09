Mode Alexa Chung presenteert voor het eerst haar collectie tijdens Londense modeweek

Alexa Chung had er al samenwerkingen opzitten met Marks&Spencer en had een handtas van Mulberry die naar haar werd vernoemd voor ze in 2017 zelf haar eerste collectie onder haar eigen naam lanceerde. En nu maakte ze ook haar debuut op de catwalk tijdens de London Fashion Week. Daar werd een collectie getoond waarvoor Chung de inspiratie bij haar zelf zocht en het snelle leven op luchthavens. Het resultaat was een pretentieloze collectie met trenchcoats, vissershoedjes, Hawaïaanse bloemenprints, jurken met ruches, een seventies snit en aardse tinten. Ook enkele knipogen vol Britse humor konden niet ontbreken. Zo leek het alsof ze Eiffeltoren als print had gebruikt, maar ging het in werkelijkheid om Brighton Pier.