Steven redde 2 kindjes van verdrinking in hotelzwembad, nu wil hij schadevergoeding: “Mijn vakantie is verpest”

De 32-jarige Steven Tartt aarzelde geen moment om het zwembad in te duiken toen hij zag dat twee kinderen in de problemen gekomen waren. Hij uitte naderhand meteen kritiek op de redder die volgens hem zijn job niet deed en wil nu een schadevergoeding krijgen omdat het hele incident zijn hele vakantie verpest zou hebben.

Steven Tartt zag tijdens zijn vakantie in Menorca plots twee kinderen, een jongen van zeven en een meisje van zes, worstelen om het hoofd boven water te houden in het zwembad van zijn hotel. Hij sprong meteen het water in om de twee te redden. Hij was razend op de redder van dienst, die niets had gedaan om de twee te helpen en die sindsdien ontslagen is.

De Brit vond achteraf echter dat het hele incident zijn vakantie verpest had en zegt dat hij thuis nog een week langer vrijaf genomen heeft van zijn werk om alles te kunnen verwerken. Daarom vindt hij het niet meer dan normaal dat reisoperator TUI of het Victoria Playa Hotel hem een schadevergoeding moet betalen.

Zowel TUI als het hotel weigeren dat voorlopig omdat ze vinden dat het zijn eigen keuze was om de kinderen uit het water te halen. Tartt legde een officiële klacht neer bij TUI na het incident, maar hoorde daar naar eigen zeggen niets meer over. “Het was verschrikkelijk, en hoe zij ermee zijn omgegaan kan echt niet door de beugel.”

Een woordvoerder van TUI heeft Tartt wel al publiekelijk bedankt voor zijn heldendaad en zei ook dat ze de man therapie hadden aangeboden. “Het spijt ons te horen dat hij ontevreden is dat hij geen compensatie heeft ontvangen, maar wij vonden de meest gepaste steun in dit geval gratis toegang tot onze onafhankelijke partner, het Center for Crisis Psychology.”