Taiwanese Hsieh maakt in finale WTA Hiroshima snel komaf met Amerikaanse tiener

De Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 40) heeft zondag de eindzege van het WTA-toernooi in het Japanse Hiroshima (hardcourt/250.000 dollar) op zak gestoken. De 32-jarige Hsieh klopte in de finale na een uur tennis de nauwelijks 17-jarige Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 134) in twee sets (6-2 en 6-2).

Voor Hsieh, het tweede reekshoofd in Hiroshima, was het haar derde WTA-titel, nadat ze in 2012 de toernooien in Kuala Lumpur en Guangzhou al op haar naam had geschreven. Anisimova, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel had gewerkt, speelde haar eerste WTA-finale.

In 2015 was de eindzege op de Japan Women Open, toen in Tokio gespeeld, voor Yanina Wickmayer. Dit jaar stonden er geen Belgische vrouwen op de hoofdtabel.