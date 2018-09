Amerikaanse Jessica Pegula treft Française Pauline Parmentier in finale van WTA Quebec

De Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 227) en de Française Pauline Parmentier (WTA 69) nemen het tegen elkaar op in de finale van het WTA-toernooi in Quebec (hardcourt/250.000 dollar).

Pegula verraste zaterdag in de halve finales haar landgenote Sofia Kenin (WTA 67) in drie sets: 4-6, 6-2 en 6-4. De partij duurde net geen twee uur. Parmentier toonde zich in drie sets en twee uur en 37 minuten sterker dan de Britse Heather Watson (WTA 107): 5-7, 6-3 en 7-6 (7/5).

Het is voor de 24-jarige Jessica Pegula de eerste WTA-finale uit haar loopbaan. De 32-jarige Parmentier speelde in haar carrière drie WTA-finales en won die allemaal. In 2007 was ze de beste in Tashkent, in 2008 in Bad Gastein en dit jaar in Istanboel. Het is het eerste duel tussen beide tennissters.