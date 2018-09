Burgemeester van London pleit vurig voor nieuw Brexit-referendum: “Geen ander alternatief”

De Londense burgemeester Sadiq Khan houdt zondag in een gastbijdrage in de krant The Observer een vurig pleidooi voor een nieuw referendum over de uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Hij schrijft dat de Britten de kans moeten krijgen om een Brexit-deal af te wijzen als die voor de economie, voor jobs en voor het gezondheidssysteem slecht is.

Nu er niet veel tijd meer overblijft om te onderhandelen, blijven er volgens hem maar twee mogelijkheden over: een slecht akkoord voor Groot-Brittannië of helemaal geen akkoord, wat nog erger is. “Beide zijn onbeschrijfelijk risicovol en ik geloof niet dat premier Theresa May het mandaat heeft om zo schaamteloos met de Britse economie en het levensonderhoud van de mensen te spelen”, schrijft hij.

Groot-Brittannië zal de Europese Unie verlaten op 29 maart 2019. Twee weken geleden nog wees Theresa May duidelijk een tweede Brexit-referendum af.

Recent begonnen zelfs parlementsleden uit Mays eigen conservatieve partij te pleiten voor een nieuw referendum, als het Britse parlement het resultaat van de onderhandelingen met de Europese Unie afwijst. Een groep pro-Europese oppositieleiders probeert dan weer het thema op de partijdag van de sociaaldemocraten eind september op de agenda te krijgen.

Tot nu toe wees de top van de twee grootste partijen een tweede referendum principieel af. Peilingen geven evenwel aan dat een meerderheid van de bevolking in bepaalde omstandigheden voor een nieuw referendum kan zijn.

Khan schrijft dat hij zelf niet had verwacht dat hij voor een nieuw referendum zou zijn. Maar de prestaties van de regering zijn zo erbarmelijk, en de bedreiging voor de levensstandaard en jobs is zo groot, dat hij geen alternatief ziet. Khan wil burgers de kans geven om zich uit te spreken over het resultaat van de onderhandelingen, Brexit met akkoord of Brexit zonder. Ze moeten ook kunnen kiezen om in de EU te blijven.