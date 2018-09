Grootscheepse zoektocht naar vermiste roeier in kanaal Brussel-Willebroek levert voorlopig niets op

De grootscheepse zoektocht naar de roeier die sinds zaterdagavond omstreeks 20 uur vermist is in het kanaal Brussel-Willebroek ter hoogte van de Oostvaartdijk in Grimbergen heeft niets opgeleverd. Aan deze zoektocht, die omstreeks 22.30 uur afgeblazen werd, werkten diverse brandweerkorpsen mee van de brandweerzone Vlaams-Brabant West, Brussel en Mechelen, evenals de Civiele Bescherming.

Op dit ogenblik zijn nog geen details bekend over de omstandigheden waarin de roeier in het water is terechtgekomen. Volgens Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West, was er een tweede persoon aan boord van het bootje en deze is wel terecht. Er is volgens Habils nog weinig hoop dat de vermiste roeier levend wordt teruggevonden. Zondag wordt de zoekactie voortgezet.

Een tweede inzittende van de roeiboot is wel terecht. Dat meldt Alain Habils van de brandweer Vlaams-Brabant - West. Momenteel is een grootscheepse zoekactie aan de gang waar diverse brandweerkorpsen bij betrokken zijn.