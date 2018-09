Ensor voor beste acteur gaat naar Matthias Schoenaerts, Natali Broods is beste actrice

Matthias Schoenaerts heeft de Ensor gekregen voor beste acteur voor zijn rol in ’Le Fidèle’. Dat gebeurde tijdens het Gala van de Ensors in het Kursaal van Oostende. De Ensor voor beste actrice ging naar Natali Broods voor haar bijdrage in ’Façades’.

Schoenaerts kreeg zijn Ensor dankzij de stemmen van zijn collega’s. “Ik wil al mijn collega’s dan ook danken en ook mijn tegenstanders. Dit is eigenlijk geen competitie, dus het is vreemd om toch een prijs te krijgen”, aldus de filmster. Schoenaerts dankte Michaël R. Roskam, regisseur van ’Le Fidèle’. “I love you! Je bent een dierbare vriend.” De acteur droeg zijn beeldje op aan zijn moeder.

Het was na D.O.P, montage en ’Product Design’ al het vierde beeldje voor ’Le Fidèle’, en er komen nog uitreikingen.

Broods wint toch een Ensor

Natali Broods kreeg uiteindelijk toch een Ensor. Kort voor de uitreiking van “beste actrice film” greep ze naast een beeldje voor “beste actrice tv-serie”. Ze was nochtans twee keer genomineerd, voor haar rol in ’Tabula Rasa’ en in ’De Infiltrant’. Maar voor haar prestatie in de film ’Façades’ van Kaat Beels en Nathalie Basteyns kreeg ze dus wel een beeldje mee naar huis. Het was overigens het eerste beeldje voor ’Façades’.

“Ik ben heel blij en ontroerd”, aldus Broods. “Het was een bijzondere periode voor mij en de film ligt me nauw aan het hart. We zijn beginnen filmen de dag na mijn 40ste verjaardag. Dus, het leven stopt niet na 30”, lachte ze.

Tabula Rasa

De beste tv-serie van het jaar volgens de jury van de Ensors was ’Tabula Rasa’. De hoofdvogel, de Ensor voor beste serie, werd afgeschoten, maar het blijf niet bij die ene Ensor. Beste actrice in een Vlaamse tv-serie was Veerle Baetens voor haar rol diezelfde tv-reeks. “Dit was ongetwijfeld de zwaarste rol van mijn leven. Hier heb ik vijf jaar aan gewerkt”, aldus Baetens die haar beeldje kreeg uit handen van de cast van ’Tytgat Chocolat’.

Beste acteur was dan weer Peter Van Den Begin, ook dus voor zijn rol in ’Tabula Rasa’. Hij liet zich verontschuldigen en stuurde dochter Charlie naar de uitreiking met een koninklijke brief. “Waarde landgenoten, eer uw ambacht, want acteren is het mooiste dat er is”, liet hij voordragen.

En nog was het dus niet over voor ’Tabula Rasa’. Want Kaat Beels en Jonas Govaerts wonnen ook nog eens de Ensor voor beste regisseur. Daarbovenop kwam er ook nog een Ensor voor de scenaristen Malin-Sarah Gozin, Christophe Dirickx en Veerle Baetens.

’Tabula Rasa’ was dus de absolute winnaar van de Ensoruitreiking in de categorie series, met een ware ‘grand slam’, want de reeks pakte vijf beeldjes op vijf nominaties.