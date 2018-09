Waasland-Beveren laat twee dure punten liggen tegen Eupen

Waasland-Beveren is er niet in geslaagd een eerste zege van het seizoen te boeken. In eigen huis bleven de troepen van Yannick Ferrera steken op een doelpuntloos gelijkspel tegen Eupen. De Waaslanders blijven op de voorlaatste plaats hangen. Eupen springt naar een voorlopige tiende plaats.

Waasland-Beveren ging tegen Eupen op zoek naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Eupen ging de interlandbreak in met een sterke reeks. De Panda’s wonnen van Moeskroen en Standard. Yannick Ferrera gooide zijn ploeg om en bracht vier nieuwe spelers tussen de lijnen in vergelijking met de streekderby tegen Lokeren. Badibanga, Verstraete, Foulon en Vellios kwamen in de ploeg ten koste van Schryvers, Abdullah, Jubitana en Forte. Ondanks de zes op zes wijzigde ook Claude Makélélé zijn elftal op vier plaatsen. Blondelle, Mulumba, Keita en Pollet verdwenen naar de bank, Marreh, Pouraliganji, Ocasey en Fall kwamen in de ploeg.

Yannick Ferrera koos tegen Eupen voor een 3-5-2-formatie, met Vellios en Ampomah samen voorin. “De komst van Vellios zorgt ervoor dat we verschillende formaties kunnen spelen”, vertelde de 37-jarige trainer een dag eerder op de persconferentie. In een oefenwedstrijd tegen Oostende experimenteerde hij ook al met deze formatie, en met succes. Maar tegen Eupen liep het iets minder. Debutant Vellios raakte de eerste helft letterlijk geen bal. De Griekse aanvaller werd amper in het spel betrokken, en kreeg hij geen enkele goede voorzet. Ook Daam Foulon, een andere debutant, kende een ongelukkige eerste periode. De 19-jarige linkervleugelverdediger liep zich de longen uit het lijf, maar geen enkele voorzet kwam nog maar in de buurt van een ploegmaat. De jongeling herpakte zich kort na rust wel met twee haarscherpe voorzetten. Eerst kwam Vellios een teen te kort. Nadien besloot Boljevic in het zijnet.

Over de eerste helft kunnen we eigenlijk kort zijn. Beide ploegen versierden amper een kans. Tot Verstraete plots Ampomah perfect de diepte instuurde. Het Ghanese goudhaantje nam de bal perfect mee op de borst, maar twijfelde veel te lang waardoor Pouraliganji nog kon terugkeren. Weg kans. Eupen schoot plots wakker. Na een mooie combinatie kon Ocansey uithalen, maar zijn schot werd nog afgeblokt voor Verstraete. Ampomah bleef de beste kansen versieren, maar het vizier van de Ghanees staat dit seizoen duidelijk nog niet op scherp.

Waasland-Beveren was in het begin van de tweede helft de betere ploeg, maar kon de weinige kansen niet verzilveren. Badibanga krulde een vrije trap nog prinsheerlijk tegen de dwarsligger. Maar het kwam ook nog goed weg toen Bushiri een hoekschop van Garcia met de rug richting doel devieerde. Roef met een knappe reflex. In de herneming lepelde de verdediger centimeters over het doelhout. Doelpunten kregen we niet meer te zien.

Door dit gelijkspel blijft Waasland-Beveren onderin bengelen met amper vier punten uit zeven wedstrijden. Eupen springt na een knappe 7 op 9 naar een voorlopige tiende plaats in het klassement.