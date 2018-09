KRC Genk wint met kleinste verschil topper tegen Anderlecht

Een dekkingsfout van Ivan Santini kostte Anderlecht op het veld van Racing Genk minstens een punt. Dewaest scoorde, Anderlecht scoorde niet. Genk blijft in het spoor van leider Club Brugge, Anderlecht haakt voorlopig af.

HERBELEEF. KRC Genk klopt matig Anderlecht

De Brusselaars hoefden niet te verliezen op het veld van Racing Genk. Het doelpunt van de thuisploeg viel onder de noemen ‘te vermijden’ en aan de overzijde werd een gemaakte goal van Makarenko gestuit door… Anderlecht-spits Dimata. Kortom, er zat meer in voor het team van Hein Vanhaezebrouck.

Heeft de topper de verwachtingen ingelost? Eigenlijk niet! Vooral de eerste helft was van een te flauw niveau om van een echte topaffiche te kunnen spreken. Genk probeerde wel maar het gemis van draaischijf Malinovskiy woog te zwaar door, ook al kwam diens vervanger Heynen tot drie keer toe serieus dreigen. Aan de overzijde toonde Saelemaekers zich de meest bedrijvige pion in het zalmroze shirt van de bezoekers. Al bij al bood de eerste helft te weinig.

Dewaest scoort

Dat veranderde meteen na de rust. Een afgeweerde hoekschop werd door Pozuelo vanop rechts opnieuw voor doel gebracht. Gelegenheidsverdediger Ivan Santini had geen oog voor gelegenheidsspits Dewaest, de bonkige verdediger bracht de Genkenaren meteen op voorsprong.

Meteen het signaal voor beide ploegen om het spektakel iets meer te verzorgen. Anderlecht had altijd gelijk moeten komen toen Makarenko van dichtbij mocht proberen maar zijn zeker doelpunt werd door ploegmaat Dimata van de lijn gehaald. Meer pech kan je niet hebben. Aan de overzijde bracht Pozuelo topschutter Samata in stelling maar diens afgeweken schot werd door Didilon gepareerd.

Het is niet dat Anderlecht niet probeerde. Hein Vanhaezebrouck bracht met Saief, Musona en Bakkali drie offensief ingestelde invallers in het veld en dat creëerde meteen gevaar. Musona miste, het schot van Bakkali zeilde nipt over. Anderlecht bleef aandringen maar doelman Vukovic plooide niet. Aan de overzijde weigerde Trossard de match op slot te doen.

Eén op negen voor Anderlecht na weliswaar twee lastige verplaatsingen - Brugge en Gent - en tussenin de thuismatch tegen het vervelende Antwerp. Dat zijn geen prettige cijfers en maakt winnen volgende week tegen Standard al bijna noodzakelijk.