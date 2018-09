“Een raadsel uit de diepte”: aangespoelde walvis is niet wat hij lijkt

Enkele inwoners van de Spaanse hoofdstad Madrid waren verbijsterd toen ze een vijftien meter lange aangespoelde potvis ontdekten toen ze vrijdagochtend wakker werden. Het dier leek erin geslaagd te zijn in de rivier te verzeilen en te stranden bij de oudste brug van de stad, maar al snel bleek dat er iets anders aan de hand was. Een Belgisch kunstcollectief had de hyperrealistische replica in het water neergepoot om aandacht te eisen voor het milieu.

Het kunstwerk - compleet met een team van wetenschappers dat het zeezoogdier onderzoekt - dook ook al op in Londen, Parijs en Antwerpen en is van de hand van The Collective Captain Boomer. Het in Antwerpen gevestigde kunstcollectief verkent de “grenzen tussen realiteit en fictie” en noemt de aangespoelde walvis een “raadsel uit de diepte” en een “gigantische metafoor voor het ontwrichten van ons ecosysteem”.