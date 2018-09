Burenduel zonder winnaar: Oostende sleept in slotfase puntje uit de brand tegen verrassend Cercle Brugge

De Vereniging zit op schema. Het satelliet-team van AS Monaco versierde op het veld van de buren van KV Oostende een verdiend puntje. Kapitein Lambot opende de score voor de bezoekers, Kevin Vandendriessche bracht laat in de wedstrijd de thuisploeg langszij.

Op het puntgewin van Cercle viel weinig aan te merken. Een hoogstaande partij was het zeker niet maar Fabrice Ondoa, de Kameroense doelman van KV Oostende, werd vaker aan het werk gezet dan zijn overbuur. Lambot opende halfweg de tweede helft de score met een rake kopbal. Een zege voor de bezoekers leek in de maak maar Kevin Vandendriesche besliste daar anders over. De Fransman rondde bknap voorbereidend werk van Bjelica af.

