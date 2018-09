Lommel - Supermarktketen Albert Heijn zal naar grote waarschijnlijkheid een vestiging openen in Lommel in het nieuwe woon- en winkelproject dat op stapel staat naast het Tuincafé, vlak aan het marktplein.

“De bouwaanvraag van het project is in voorbereiding. Belangrijk hiervoor is een dienstweg op het terrein die we mogen verleggen. Albert Heijn zou een ...