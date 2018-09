Igor Anton zet een punt achter carrière van veertien jaar

Igor Anton stopt met wielrennen. De 35-jarige Bask mag terugblikken op een meer dan geslaagde carrière.

Anton begon zijn profcarrière in 2005 bij het lokale Euskaltel. Toen de oranjehemden er in 2013 mee ophielden, verhuisde de vaardige klimmer naar Movistar. Anton bleef twee jaar aan de zijde van Valverde en co alvorens zijn carrière af te sluiten met drie seizoenen bij het Zuid-Afrikaanse Team Dimension Data.

Anton lijkt niet meteen een veelwinnaar maar verzamelde in zijn lange carrière toch vier (!!) ritzeges boekt in de Ronde van Spanje en ook in de Giro twee keer kon winnen, mag terecht spreken van een geslaagde loopbaan. Als klassementsrenner kwam Anton tekort maar als rittenkaper heeft hij zichzelf een hele reputatie bij elkaar gefietst. De Spanjaard neemt momenteel deel aan de Ronde van zijn eigen land en finishte vandaag in Andorra nog op een verdienstelijke veertiende plaats op net geen vijf minuten van ritwinnaar Mas.