Thomas De Gendt is heel trots op zijn bollentrui in de Vuelta: “Ik mik hier al een paar jaar op”

Zonder ongelukken keert Thomas De Gendt huiswaarts met de bollentrui in de Vuelta. Hij telt 95 punten, 12 meer dan Bauke Mollema en 31 meer dan Luis Angel Mate, die de trui ook een tijdlang droeg in deze Vuelta en vrede moet nemen met de derde stek in het bergklassement.

“Ik mik al een paar jaar op deze trui in de Tour en in de Vuelta”, liet De Gendt na afloop optekenen bij de Vuelta-organisatie. “Nu heb ik hem eindelijk te pakken. Dit is mijn 14e grote ronde en nu pas heb ik die trui vast. Ik ben er heel trots op dat ik dit nu eindelijk voor mekaar krijg. Ik had gewoon wat geluk nodig in de ontsnappingen.”

Hij kreeg de trui niet cadeau van Mollema, die zich zaterdag fel verweerde. “Ik focuste vooral op Bauke Mollema en Benjamin King (die ook niet ver stond in het klassement, nvdr.). Maar Benjamin was niet mee in de vlucht, dus moest ik me enkel concentreren op Bauke. Dat lukte en ik had het geluk dat ik kon terugvallen op een zeer goede conditie de voorbije drie weken.”

De Gendt kreeg geen ticket voor het WK in Innsbruck van de bondscoach, hij is reserve. “Ja, ik mikte op dat WK. Maar ik werd niet geselecteerd, dus kon ik al mijn energie in deze Vuelta steken. Ik wist dat het vandaag opnieuw een strijd zou worden en ik denk dat Bauke en ik een mooi gevecht hebben geleverd.”

Mas: "Sprint van Valverde bestudeerd"

"Of ik de nieuwe Contador ben? Neen, ik ben Enric Mas", was het gevatte antwoord van de 23-jarige Spanjaard van Quick-Step Floors, die de voorlaatste rit in de Vuelta op zijn naam bracht en zich meteen ook verzekerde van de tweede plek in het eindklassement.

Mas volgde gezwind toen Simon Yates in het slot op zoek ging naar Miguel Angel Lopez en Nairo Quintana. "Ik panikeerde niet toen Miguel wegsprong in het slot", zei de Spanjaard. "Ik wist dat Simon hem niet te veel bonus zou gunnen met het oog op het eindklassement. Hij was nog een gevaar voor die eindzege. Dus toen Simon aanzette, wist ik dat ik moest volgen."

In de afdaling van de vijfde en voorlaatste klim beende het duo de koplopers bij. Quintana liet zich uitzakken om de meubelen te redden voor Valverde, met drie ging het naar de slotklim. Daar moest Yates een gaatje laten na een versnelling van Lopez. Mas kon wel volgen. "Miguel en ik verstonden elkaar perfect. We hadden dezelfde belangen, want we wilden beiden op het eindpodium staan."

In de sprint speelde Mas het vervolgens perfect. "De afgelopen week heb ik heel vaak de beelden bekeken van toen Valverde hier won in 2012. Zo wist ik dat ik de laatste bocht moest ingaan voor Lopez. Voor die bocht moest ik mijn sprint al inzetten, voluit gaan en daarna nog 50 meter alles geven." En zo geschiedde. Op de vraag of hij de nieuwe Alberto Contador is, antwoordde hij gevat. "Neen, ik ben Enric Mas, maar ik hoop op een dag de helft van zijn palmares te hebben. Maar ik ben wel Enric Mas. Ik houd van zijn stijl van koersen, soms doe ik het ook op die manier."

Komt hij volgend jaar terug naar de Vuelta om een gooi te doen naar de eindzege? "Dat weet ik nog niet, dat moeten we met het team bespreken. Maar ik droom ook wel van de Tour en zou daar graag eens bij zijn."

Kruijswijk valt naast podium: "Ontgoocheld"

Steven Kruijswijk is er niet in geslaagd om zijn derde plek in het klassement van de Vuelta vast te houden. De kopman van LottoNL-Jumbo werd zaterdag zevende in de etappe en moest in de strijd voor het eindpodium zijn meerdere erkennen in ritwinnaar Mas en de Colombiaan Lopez. Hij zakt terug van de derde naar de de vierde plaats, op 50 seconden van het podium.

"Dit is erg balen", aldus Kruijswijk, die anderhalve maand geleden vijfde werd in de Tour de France. "Ik heb gereden voor wat ik waard was, maar er waren vandaag een paar jongens gewoon sterker. Meer zat er niet in. Ik heb wel geprobeerd om op de voorlaatste klim mee te springen, maar dat lukte me niet. Dan moet je realistisch en eerlijk zijn en besluiten dat ik vandaag niet goed genoeg was."

"Natuurlijk ben ik ontgoocheld", ging hij verder. "Als je zo dicht bij het podium eindigt, dan is het jammer dat je er net naast grijpt. Vooraf ben je misschien tevreden met een vierde plaats, zeker na een zware Tour. Je weet immers nooit hoe de benen gaan reageren. Ik was blij dat ik me in deze Vuelta dag na dag beter voelde, maar de laatste week was zwaar. Ik denk niet dat ik iets anders had kunnen doen of op een andere manier had kunnen koersen. Ik weet dat het niet velen gegeven is om in een jaar vijfde in de Tour te worden en vierde in de Vuelta, maar ik had dat graag ingeruild voor het podium. Maar we kunnen onszelf weinig verwijten. De ploeg en ik hebben drie weken lang elke dag hard geknokt en gedaan wat we moesten doen. Dan moeten we er ook vrede mee hebben."