Stoffel Vandoorne na teleurstellende kwalificatie: "Alles is mogelijk tijdens de race"

Stoffel Vandoorne kende vandaag opnieuw een teleurstellende kwalificatie. Van op de achttiende plaats wacht Vandoorne een moeilijke race maar onze landgenoot meent dat zeker tijdens de GP van Singapore alles mogelijk is.

"Mijn laatste run op nieuwe banden was extreem slordig, ik heb de muur denk ik vier keer geraakt," blikt Vandoorne terug op zijn kwalificatie. "We hadden zeker en vast Q2 moeten halen want toen was de baan op zijn best. Het is echt jammer want we beschikten over de snelheid om door te stoten. Ik denk dat de wagen oké is dus dat is goed."

"Ik probeerde alles uit de wagen te persen. Wanneer je iets te hard pusht en de banden oververhit geraken dan is de rondetijd ook niet goed. Alles draait hier rond de kwalificatie."

Vandoorne hoopt dat hij tijdens de race beter voor de dag kan komen en dat hij kan profiteren van eventuele incidenten en een safety car tijdens de race.

"Ik denk dat onze racesnelheid meestal beter is dan de kwalificatie, dat is zo al sinds het begin van het seizoen. Hier is het echter moeilijk om in te halen, ik zal dan ook een goede strategie nodig hebben. We zullen vooral moeten zien hoe lang de wagens op de hypersoft-banden kunnen doorgaan. We hebben op zijn minst wel vrije bandenkeuze dus hopelijk kunnen we wat gokken tijdens de race."

"Alles is mogelijk hier in Singapore. Er is een 100 procent kans op een safety car dus waarschijnlijk zal er ergens tijdens de race eentje zijn," besluit Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: