Pelucchi sprint naar zege in Ronde van Slovakije, Lampaert wordt derde

De Italiaan Matteo Pelucchi heeft zaterdag de derde etappe in de Ronde van Slovakije (2.1) gewonnen. Hij haalde het na 180,6 kilometer van Dubnica nad Vohom naar Nitra in de sprint voor twee renners van Quick-Step Floors: Fabio Jakobsen en Yves Lampaert. Julian Alaphilippe behoudt zijn leiderstrui.

De eerste aanval van de dag kwam op naam van Martin Haring (Dukla Banska Bystrica), maar de renner werd al snel weer opgeslokt door het peloton na de eerste tussensprint. Daarna trok een duo in het offensief: Patrik Tybor (Dukla BB) en Jan Bárta (Elkov-Author). Maximaal reden ze een bonus van vijf minuten bij elkaar, Quick-Step Floors en Bora-hansgrohe controleerden het peloton met het oog op een sprint.

Het duo werd opgeraapt in het slot, de sprint voorbereid. Daarin toonde Matteo Pelucchi zich de snelste, goed voor de tweede overwinning van Bora-hansgrohe op rij na vrijdag de zege met Rüdiger Selig. Het was geleden van 2015 dat de 29-jarige Italiaan nog eens mocht juichen. Toen won hij twee ritten in de Ronde van Polen. Hij dikt zijn aantal profzeges nu aan tot 10.

Julian Alaphilippe start zondag in de laatste rit als leider.