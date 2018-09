Eden Hazard is niet te stoppen: Rode Duivel trapt Chelsea naar de zege met hattrick

Er is op dit moment niets te doen aan Eden Hazard. De Rode Duivel is in bloedvorm en dat bewees hij met een hattrick tegen Cardiff. Zo leidde hij Chelsea naar een 4-1-zege tegen Cardiff City.

Het begin van de wedstrijd was niet fantastisch van de Blues. Cardiff kwam verrassend op voorsprong via Souleymane Bamba. Maar tegen de rust begon de Hazard Show. Eerst nam hij de bal subliem mee om daarna de gelijkmaker te scoren. Daarna rondde hij een leuke aanval af op assist van Olivier Giroud. Chelsea met een 2-1-voorsprong de rust in.

Tien minuten voor tijd ging de bal op de stip na een fout op Willian. Hazard zette zich achter de bal en trapte zijn derde van de namiddag binnen. Enkele minuten later maakte Willian er zelfs nog 4-1 van met een rake knal.

