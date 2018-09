Patiënte steekt zichzelf in brand in ziekenhuis Roermond

Een brand die zaterdagochtend rond kwart over elf woedde in het Laurentius ziekenhuis in Roermond is ontstaan nadat een patiënte zichzelf in brand stak. De vrouw liep hierbij ernstige verwondingen op.

De patiënte stak zichzelf op haar eigen kamer in brand. Hoe de vrouw dat heeft gedaan, is nog niet bekend. De vrouw liep ernstige verwondingen op. Ze is met een traumahelikopter overgebracht naar een brandwondencentrum.

Twee andere patiënten die op dezelfde afdeling lagen, zijn overgebracht naar een ander ziekenhuis. Zij raakten niet gewond bij de brand.

Spoedeisende hulp gesloten

De afdeling spoedeisende hulp was tot ongeveer 14.00 uur gesloten. Het ziekenhuis richtte binnen een tijdelijke spoedeisende hulp in. De huisartsenpost is inmiddels geopend. Ook de operatiekamers zijn vrijgegeven door de brandweer.