Vuelta: De Gendt stelt bergtrui veilig, Yates wint zijn eerste grote ronde, dagzege alweer voor Quick Step

Thomas De Gendt is de eerste Belg na Lucien Van Impe die de bergtrui wint in een grote ronde. De renner van Lotto-Soudal sprokkelde in de korte maar nijdige bergetappe doorheen Andorra voldoende punten om zijn overgebleven belagers - Mollema en Ben King - af te houden. De eindzege is voor Simon Yates, Mas en Lopez Rodriguez mogen na een laatste offensief morgen in Madrid mee op het podium. Mas won ook de etappe.

Met een helling van derde categorie, eentje van tweede, drie cols van eerste categorie en een aankomst op de Coll De La Gallina (buiten categorie) lagen er in de etappe van nauwelijks honderd kilometer nog heel wat bergpunten te rapen. Met amper tien punten voorsprong op de (zieke) Maté, veertien op de Nederlander Mollema en achttien op de Amerikaan Ben King wist Thomas De Gendt dat zijn bergtrui helemaal nog niet veilig was. De Oost-Vlaming kon zich geen offday permitteren, wilde hij vijfendertig jaar na Lucien Van Impe de eerste landgenoot worden die een grote ronde zou verlaten als eigenaar van een bergtrui.

Very proud of @DeGendtThomas!



Sometimes rash, mostly masterly, but always 100%.



So happy his attractive race style is rewarded with the mountain jersey @lavuelta18!



Congratulations Thomas De Gendt! #lavuelta18



Maar De Gendt is in de vorm van zijn leven. En dus deed de Oost-Vlaming wat we de voorbije drie weken al zo vaak van hem zagen: hij trok in de aanval, weliswaar in het gezelschap van onder anderen Mollema. De Nederlander deed nog een gooi naar de bergtrui maar moest al snel erkennen dat De Gendt niet zinnens was zijn leiderstrui af te staan. De eerste col van de dag - de Coll de Comella- was een kolfje naar de hand van De Gendt die hetzelfde kunstje op de Coll de Beixallis overdeed. Het leverde De Gendt een voorsprong van twintig punten op, dit mocht niet meer fout gaan. Ook op de Ordino kon De Gendt zijn voorsprong nog met twee eenheden uitbouwen.

Pas bij de tweede beklimming van de Beixallis moest De Gendt zijn vluchtgezellen laten gaan. Mollema probeerde een laatste gooi naar de bergtrui te doen maar ook de Nederlander had de voorbije dagen duidelijk te diep in het krachtenarsenaal getast. Maar Mollema is een taaie en knokte zich op de Beixallis naar de tien punten waardoor de strijd nog altijd niet gestreden was. Met nog achttien punten te verdienen, kon de trui nog steeds een andere eigenaar krijgen.

De Gendt kon enkel de vingers kruisen en hopen dat er vooraan zou worden gekoerst. En zo geschiedde. Mollema pakte op de voorlaatste helling van derde categorie geen enkel punt en moest daarom al rekenen op ritwinst om alsnog de trui over te nemen. Die opdracht lag voor de Nederlander duidelijk te hoog.

Klassement

Uiteraard ging het vanmiddag niet enkel om de bergtrui. Ook in het algemeen klassement werden nog veranderingen verwacht, al leek de rode leiderstrui van Simon Yates niet echt nog in het gedrang te kunnen komen.

Maar de overige podiumplaatsen waren nog vacant en met aankomst bovenop een col buiten categorie was er nog heel veel mogelijk. Miguel Angel Lopez was de eerste uit de top vijf die een onderneming opstartte. Astana nam het commando maar Simon Yates behield samen met zijn broer Adam de controle over de gebeurtenissen. Ook een onverwachte uitval van Nairo Quintana leek de Engelse twins niet te verontrusten. En toen Lopez en Quintana de handen in elkaar sloegen, was het Yates zelf die eigenhandig reageerde. Deze Simon Yates was met voorsprong de beste man in koers.

Gallina

Het laatste hoofdstuk werd geschreven op de Coll de Gallina. De vier leiders - Yates, Lopez, Mas en Quintana - begonnen met een halve minuut voorsprong aan de slotklim. Valverde en Kruiswijk zagen hun podiumplaats in gevaar komen en beseften dat ze op de slotklim nog vol aan de bak moesten. Quintana liet zich uitzakken tot bij de groep Valverde, vooraan versnelde Lopez en moest leider Yates heel even een klein gaatje laten. Superman Lopez zette zijn inspanning verder en ook Mas rook het podium. Het Colombiaans-Spaanse duo vergrootte beetje bij beetje zijn voorsprong op Yates maar, veel belangrijker, ook op de groep Valverde. Het podium kwam almaar dichter voor jonkies van Quick Step en Astana.

Etapa 20 - Stage 20 #LaVuelta18



@EnricMasNicolau



Alejandro Valverde was de eerste die kraakte op de slotklim. De Vuelta was één beklimming te lang voor de 38-jarige Spanjaard die in het klassement helemaal van het podium tuimelde. Lopez en Mas bleven vooraan gas geven, Yates slaagde er niet meer in de twee vluchters bij te benen. Die mochten onderlin uitmaken wie als tweede en derde mee op het podium mochten. Mas behield de kalmte en zette de kroon op het werk met een ritzege en een tweede plaats in het eindklassement

Rituitslag:

1. Enric Mas (Quick Step - Spa)

2. Miguel Angel Lopez (Col)

3. Simon Yates (GBR) op 23”

4. Thibaut Pinot (Fra) op 54”

5. Rigoberto Uran (Col) op 57”

Algemeen klassement:

1. Simon Yates (GBR)

2. Enric Mas (Spa) op 1’46”

3. Miguel Angel Lopez (Col) op 2’04”

4. Steven Kruijswijk (Ned) op 2’54”