Ariana Grande post emotioneel eerbetoon na overlijden van ex-vriend

Een week lang hield Ariana Grande zich stil nadat haar ex-vriend Mac Miller overleed. Meteen na zijn dood postte ze nog een foto van hem op Instagram, maar nu heeft ze ook een emotioneel eerbetoon voor hem klaar. “Ik kan niet geloven dat je er niet meer bent.”

“Ik heb je bewonderd vanaf de dag dat ik je ontmoette toen ik 19 was en dat zal ik altijd doen. Ik kan niet geloven dat je er niet meer bent. Ik kan het echt niet bevatten. We hebben hier zo vaak over gepraat. Zo veel keren. Ik ben zo kwaad. Ik ben zo triest.”

“Ik weet niet wat ik moet doen. Je was mijn beste vriend. Al zo lang. Boven alle andere dingen. Het spijt me zo dat ik je pijn niet kon oplossen of wegnemen. Ik wilde het echt. De vriendelijkste, liefste ziel met demonen die hij niet verdiende. Ik hoop dat je nu oké bent. Rust.”