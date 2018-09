Lewis Hamilton verovert polepositie in Singapore, Vandoorne achttiende

Lewis Hamilton heeft op het Marina Bay circuit de polepositie voor de GP van Singapore veroverd. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne geraakte niet verder dan een achttiende tijd.

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne maakte tijdens zijn ultieme snelle rondje een foutje en raakte met zijn rechter achterband de muur. Geen enorme schade aan de wagen maar wel wat tijdsverlies en daardoor een achttiende tijd voor Vandoorne. Ondanks de iets betere competitiviteit dus opnieuw een enigszins teleurstellende kwalificatie voor Vandoorne.

Q1 comes to an end as the chequered flag waves. ?? Fernando progresses through to Q2 in P8, with Stoffel finishing P18. #SingaporeGP pic.twitter.com/uz1xh9fdkN — McLaren (@McLarenF1) September 15, 2018

Daniel Ricciardo was tijdens het eerste deel van de kwalificatie enkele duizendsten sneller dan Sebastian Vettel in de Ferrari. Ferrari dat duidelijk nog niet voluit ging terwijl dat Mercedes opteerde voor de tragere banden en zich eveneens probleemloos voor Q2 kwalificeerde.

Tijdens het tweede deel van de kwalificatie was Kimi Raikkonen een handvol duizendsten sneller dan Max Verstappen en Valtteri Bottas. Alonso sneuvelde in de McLaren maar was erg tevreden met zijn elfde tijd.

In Q3 zette Lewis Hamilton tijdens de eerste run meteen een supersnel rondje neer. De Brit knalde naar een tijd van 1:36.015 en was daarmee drie tienden sneller dan Max Verstappen en zes tienden sneller dan Sebastian Vettel.

Tijdens de twee run slaagde geen van de rijders erin om zijn positie te verbeteren. Hamilton dus op pole met enigszins verrassend Max Verstappen naast hem op de eerste startrij. Sebastian Vettel en Ferrari pas als derde. Drie kemphanen op de eerste drie plaatsen, dat kan spektakel geven tijdens de start van de race.

1. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:36.015

2. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:36.334 +0.319

3. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:36.628 +0.613

4. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:36.702 +0.687

5. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.794 +0.779

6. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:36.996 +0.981

7. MX Sergio Perez Racing Point Force India 1:37.985 +1.970

8. FR Romain Grosjean Haas F1 1:38.320 +2.305

9. FR Esteban Ocon Racing Point Force India 1:38.365 +2.350

10. DE Nico Hülkenberg Renault 1:38.588 +2.573

Q2

11. ES Fernando Alonso McLaren 1:38.641 +2.626

12. ES Carlos Sainz jr Renault 1:38.716 +2.701

13. MC Charles Leclerc Sauber 1:38.747 +2.732

14. SE Marcus Ericsson Sauber 1:39.453 +3.438

15. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:39.691 +3.676

Q1

16. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:39.644 +3.629

17. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:39.809 +3.794

18. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:39.864 +3.849

19. RU Sergey Sirotkin Williams 1:41.263 +5.248

20. CA Lance Stroll Williams 1:41.334 +5.319

